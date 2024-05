Apple ist für den eigenen Kartendienst Apple Maps derzeit mit Autos in Sachsen-Anhalt unterwegs. Diese Regionen sind in der nächsten Zeit betroffen und diese Rechte haben Hausbesitzer und Mieter in diesem Zusammenhang.

Apple-Autos 2024 in Sachsen-Anhalt: Hier werden Fotos gemacht

Für den Kartendienst Apple Maps sind Autos in Deutschland unterwegs. Wann die Fahrzeuge Sachsen-Anhalt durchfahren.

Magdeburg/Halle (Saale). - Wie auch die Autos von Google sind aktuell die Apple-Autos in Sachsen-Anhalt unterwegs. "Apple führt mit Fahrzeugen auf der ganzen Welt Vermessungsfahrten durch, um Daten zu sammeln, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion 'Look Around' zu unterstützen", heißt es hierzu von Seiten des Unternehmens.

Apples Look-Around-Dienst ist eine Alternative zu Street View von Google.

Betroffen von den Fahrten sind in Sachsen-Anhalt sind jeweils seit dem 18. April bis zum 15. August 2024 die Landeshauptstadt Magdeburg, der Landkreis Harz, die Stadt Halle, der Landkreis Wittenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau.

Über die Autos hinaus führt Apple ebenfalls Datenerhebungen mit tragbaren Systemen in ausgewählten Fußgängerzonen durch, die nicht befahren werden können.

Welche Rechte habe ich als Verbraucher bei Fotos auf Apple Maps?

Wer sein Wohnhaus auch nach der Aktualisierung verpixelt haben möchte, muss einen Widerspruch einreichen. Fast eine Viertelmillion Menschen legten in Deutschland beispielsweise 2010 bei dem Dienst Google Maps Widerspruch gegen die damaligen Aufnahmen ein und zwangen Google, die Abbildung ihrer Häuser zu verpixeln. Personen und Kennzeichen werden automatisch verpixelt.

Firmen müssen jede Wohnung und jedes Haus unkenntlich machen, wenn Mieter oder Eigentümer dies wollen. Der Widerspruch kann per Mail, per Formular oder per Post erfolgen.

Welche Alternativen zu Apple Maps gibt es?

Die größte Konkurrenz zu den Apple Maps kommt vom Internetriesen Google und heißt Google Maps.