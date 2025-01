Halle/Kamern/MZ. - Viel sagen, wolle sie eigentlich nicht, meint Antonie Woitschack am Telefon: „Es steht überall ohnehin schon so viel“. Dann allerdings redet die Mutter von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack doch kurz über das Abenteuer, das ihrer Tochter bevorsteht. Am Freitag geht die 32-Jährige, deren Zuhause Kamern (Kreis Stendal) ist, in den australischen Fernsehdschungel. Sie ist eine der Kandidaten bei der RTL-Show „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, kurz IBES genannt. Die Sendung, die in der Regel erst nach 22 Uhr ausgestrahlt wird, sei ihr und ihrem Mann bisher immer zu spät gewesen, sagt Antonie Woitschack. „Aber jetzt schauen wir natürlich jede Folge und drücken die Daumen“, so die 75-Jährige. „Wir wollen unsere Tochter ja so gut es geht unterstützen.“

