Nach Trennung und Hass im Netz Mit Video: Anna-Carina Woitschack trotzt Sorgen: Fans lieben Schlagerstar aus Sachsen-Anhalt - auch in Coswig

Ehe-Aus mit Stefan Mross, Gerichtsverfahren und Beleidigungen: Sachsen-Anhalts Schlagerkönigin Anna-Carina Woitschack hat bewegende Monate hinter sich. Bei einem Auftritt in der Musikscheune in Bräsen bei Coswig ist davon wenig zu spüren. Über die schwere Zeit reden will Woitschack aber nicht.