Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das von Landesbildungsministerin Eva Feußner (CDU) erlassene Verbot von Gender-Sonderzeichen in der Schule stößt auf Widerspruch aus der nächsten Lehrergeneration. 546 Lehramtsstudierende der Universität Halle haben in einem offenen Brief gegen die Entscheidung protestiert. Das Schreiben warfen die Initiatoren am Freitag in einen Ministeriumsbriefkasten. Feußner hatte es abgelehnt, den Brief öffentlich entgegenzunehmen. Insgesamt werden in Halle rund 4.000 angehende Lehrer ausgebildet.