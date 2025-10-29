Die Nachfrage ist groß, das Angebot knapp: Die Preise für gebrauchte Pkw sind in den vergangenen fünf Jahren massiv gestiegen. In Sachsen-Anhalt stellt das viele Autofahrer vor Probleme. Welche Gründe es für die Rekordpreise gibt und wann sich der Markt entspannen könnte.

„Alle wollen noch einen Diesel haben“: Deshalb sind Gebrauchtwagen so teuer wie nie

Halle/MZ - Ein sparsamer Alltagsbegleiter für schmales Geld, der seinen Besitzer verlässlich zur Arbeit, zum Einkaufen und in den Urlaub bringt – so sieht für viele Menschen der ideale Gebrauchtwagen aus. Doch gerade für solche Brot-und-Butter-Fahrzeuge müssen Autofahrer inzwischen hohe Summen auf den Tisch legen: Die Preise für Gebrauchtwagen sind in Sachsen-Anhalt auf ein Rekordhoch gestiegen. Das ergab eine MZ-Recherche. Grund dafür ist laut Händlern vor allem ein knappes Angebot bei hoher Nachfrage. „Kaum einer kauft einen Neuwagen. Die Leute fahren ihre Autos weiter – auf Teufel komm raus,“ sagte Rene Peper, Geschäftsführer des Autohauses Gänsicke in Wittenberg, der MZ.