Was passiert, wenn Sachsen-Anhalts CDU nach der Landtagswahl 2026 eine Regierung mit Linken, BSW oder AfD bilden müsste? Sven Schulze will sich am Samstag zum Spitzenkandidat wählen lassen – und plant bereits für das Wahljahr.

Will 2026 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden: CDU-Landeschef Sven Schulze, hier bei einem Werksbesuch in Leuna.

Halle/MZ - In weniger als einem Jahr wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag – und die Ausgangslage für die CDU ist schwierig. In Umfragen landet sie klar hinter der AfD und die Koalitionsbildung könnte immer komplizierter werden. Die MZ-Redakteure Jan Schumann und Kai Gauselmann sprachen darüber mit CDU-Landesparteichef Sven Schulze.