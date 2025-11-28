Mögliche Vertragskündigung MDR ohne Sachsen-Anhalt? ARD-Spitze fürchtet „massive Auswirkungen“, falls die AfD gewinnt
AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verspricht den Ausstieg aus den Rundfunkstaatsverträgen. Der ARD-Justiziar hält für diesen Fall einen Rückzug des MDR für denkbar.
Aktualisiert: 28.11.2025, 19:06
Magdeburg/MZ - Die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner bisherigen Form abschaffen, sollte sie nach der Landtagswahl 2026 den Ministerpräsidenten stellen. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sagte der MZ, er würde den MDR-Staatsvertrag und den Medienstaatsvertrag unverzüglich kündigen.