Magdeburg/MZ - Die AfD will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner bisherigen Form abschaffen, sollte sie nach der Landtagswahl 2026 den Ministerpräsidenten stellen. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sagte der MZ, er würde den MDR-Staatsvertrag und den Medienstaatsvertrag unverzüglich kündigen.