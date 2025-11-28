Die Winterauktion in Ahrenshoop findet zum neunten Mal statt. Vertreten sind auch Künstler aus Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ - Bald ist Dezember, und damit nähert sich nicht nur die Weihnachtszeit, sondern auch die Ahrenshooper Winterauktion. Am 30. Dezember ist es so weit, leider erst nach dem Heiligen Abend also, dafür aber am Vorabend von Silvester, einer Zeit der Entspannung. Die Winterauktion findet nunmehr zum neunten Mal statt; 2017 war sie vorgesehen als einmaliges Event, hat sich nach Angaben des Hauses aber inzwischen zu einer „festen und ernstzunehmenden Größe auf dem norddeutschen Auktionsmarkt etabliert“, wie es heißt.