Rauswurf aus der Parteizentrale AfD in Sachsen-Anhalt entlässt alleinerziehende dreifache Mutter
Diana Lorenz, Leiterin der AfD-Landesgeschäftsstelle in Magdeburg, muss überraschend ihren Arbeitsplatz räumen. Geht es darum, sie von einer Kandidatur abzuhalten?
Aktualisiert: 28.10.2025, 18:18
Magdeburg/MZ - Die sachsen-anhaltische AfD trennt sich von der Leiterin ihrer Landesgeschäftsstelle, Diana Lorenz. Die 43-Jährige hatte ihren Posten erst Anfang Februar angetreten. Nach MZ-Informationen stimmte der AfD-Landesvorstand am Montag mehrheitlich für die Entlassung. Es gab eine Gegenstimme.