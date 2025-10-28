weather regenschauer
  4. AfD Sachsen-Anhalt stimmt für Kündigung von Diana Lorenz

Rauswurf aus der Parteizentrale AfD in Sachsen-Anhalt entlässt alleinerziehende dreifache Mutter

Diana Lorenz, Leiterin der AfD-Landesgeschäftsstelle in Magdeburg, muss überraschend ihren Arbeitsplatz räumen. Geht es darum, sie von einer Kandidatur abzuhalten?

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 28.10.2025, 18:18
Sie ist nicht mehr erwünscht: die AfD-Politikerin und AfD-Angestellte Diana Lorenz.
Sie ist nicht mehr erwünscht: die AfD-Politikerin und AfD-Angestellte Diana Lorenz. (Foto: Kristina Bulgakova Photography)

Magdeburg/MZ - Die sachsen-anhaltische AfD trennt sich von der Leiterin ihrer Landesgeschäftsstelle, Diana Lorenz. Die 43-Jährige hatte ihren Posten erst Anfang Februar angetreten. Nach MZ-Informationen stimmte der AfD-Landesvorstand am Montag mehrheitlich für die Entlassung. Es gab eine Gegenstimme.