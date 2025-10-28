Diana Lorenz, Leiterin der AfD-Landesgeschäftsstelle in Magdeburg, muss überraschend ihren Arbeitsplatz räumen. Geht es darum, sie von einer Kandidatur abzuhalten?

Sie ist nicht mehr erwünscht: die AfD-Politikerin und AfD-Angestellte Diana Lorenz.

Magdeburg/MZ - Die sachsen-anhaltische AfD trennt sich von der Leiterin ihrer Landesgeschäftsstelle, Diana Lorenz. Die 43-Jährige hatte ihren Posten erst Anfang Februar angetreten. Nach MZ-Informationen stimmte der AfD-Landesvorstand am Montag mehrheitlich für die Entlassung. Es gab eine Gegenstimme.