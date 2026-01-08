In Atzendorf ist am Mittwoch in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Atzendorf. – In einem Einfamilienhaus in der Athenslebener Chaussee in Atzendorf (Salzlandkreis) hat es Mittwochvormittag einen Brand gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach habe die Hauseigentümerin plötzlich Rauch gerochen und bemerkt, dass es in einem Gästezimmer brannte. Zunächst habe sie versucht, das Feuer selbst zu löschen.

Haus in Atzendorf nach Brand nicht mehr bewohnbar

Dies sei ihr jedoch nicht gelungen, das Feuer habe schnell auf andere Hausteile übergegriffen. Daraufhin habe sie die Feuerwehr informiert.

Diese habe nach circa vier Stunden den Brand gelöscht, so die Polizei weiter. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden am Haus belaufe sich auf eine Summe im sechsstelligen Bereich.

Die Hauseigentümerin erlitt den Angaben zufolge eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie das Feuer verursacht wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.