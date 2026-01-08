Falsche Polizisten haben eine Seniorin im Landkreis Börde um Bargeld und Schmuck betrogen. Sie machten der Frau weis, dass die Tochter einen Unfall hatte.

Angern. - In Angern im Landkreis Börde ist eine 86-jährige Frau auf falsche Polizisten hereingefallen, teilt die Polizei mit.

Die Seniorin sei demnach am Montag von einem Mann angerufen worden, der sich als Polizist ausgab. Dieser habe der Frau weisgemacht, dass ihre Tochter einen Unfall hatte und nun im Gefängnis sitzt.

Gegen Zahlung einer Kaution, so der Betrüger am Telefon, könne sie freigekauft werden. Daraufhin, so die Polizei weiter, legte die 86-Jährige eine dreistellige Bargeldsumme sowie Schmuck in einen Beutel und übergab ihn später an einen Boten. Die Tochter der Seniorin habe im Nachgang Anzeige erstattet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.