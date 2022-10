AfD-Abgeordnete fordern Aufklärung über abgebrochenen Ostukraine-Trip

Sachsen-Anhalts AfD-Landtagsfraktion fordert Aufklärung zum Russlandtrip: Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald sollen am Dienstag erklären, wieso sie in die Ostukraine wollten - und inwiefern sie mit russischen Stellen zusammenarbeiteten. Drohen Sanktionen?

Magdeburg/MZ - AfD-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt fordern Aufklärung zur umstrittenen Reise von zwei Landtagskollegen nach Russland: Am Dienstag sollen AfD-Vize Hans-Thomas Tillschneider und der Abgeordnete Daniel Wald in einer Fraktionssitzung erklären, wie es zur Reise kam und was genau sie vor Ort taten.