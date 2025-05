Pflanzen, pflegen, fällen – solche Dienstleistungen bieten private Unternehmer ebenso an wie das Landeszentrum Wald.

Magdeburg/MZ - Forstunternehmen in Sachsen-Anhalt werfen dem Land eine Verzerrung des Wettbewerbs vor. In der Kritik steht das Landeszentrum Wald (LZW) in Halberstadt (Harzkreis), das mit seinen Förstern und Waldarbeitern privaten Besitzern Forstdienstleistungen anbietet.