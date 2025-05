Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt am Wochenende laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ungemütlich. Örtlich kann auch heftiger Starkregen nicht ausgeschlossen werden.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Wochenende wird das Wetter in Sachsen-Anhalt ungemütlich. Gewitter, Starkregen und auch Sturmböen werden vom DWD erwartet.

Wetter Sachsen-Anhalt: Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen

Am Freitag selbst wird es überwiegend ein freundlicher Tag. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zu Samstag soll es laut DWD niederschlagsfrei bleiben. Örtlich ist mit Nebelfeldern zu rechnen. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zehn Grad ab.

Am Samstag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Lokal können sogar Unwetter mit heftigem Starkregen auftreten. Auch Hagel und Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sollen bei schwachem Wind zwischen 23 und 26 Grad liegen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es weiterhin bewölkt. Auch hier sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen in der Nacht bewegen sich zwischen 13 und 16 Grad.

Auch der Sonntag startet mit vielen Wolken. Der DWD rechnet am Vormittag gebietsweise mit Schauern und Gewittern. Im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke auf, zieht sich aber am Nachmittag und Abend wieder zu. Hier kann es nochmals Schauer und Gewitter geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad. In Gewitternähe sind Sturmböen möglich. In der Nacht zu Montag erwartet der DWD weitere Schauer und Gewitter. Diese sollen in der zweiten Nachthälfte zögerlich abklingen und nach Osten weiter ziehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

Der Montag startet bewölkt mit örtlichen Schauern. Zum Wochenstart sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen, heißt es seitens des DWD. Bei schwachem bis mäßigem Wind liegen die Tageshöchstwerte zwischen 22 und 24 Grad. Die Nacht zu Dienstag bleibt wolkig. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad.