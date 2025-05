Spezielle Ambulanz der Universitätsmedizin Halle hilft Panik oder Herzattacke? Wie die Psyche den Körper beeinflusst

Der Geist kann den Körper so sehr beeinflussen, dass Menschen in eine Angstspirale geraten und im Krankenhaus landen. Wie eine Kombination von Psychologie und Kardiologie an der Unimedizin Halle Betroffenen helfen soll.