Abgeordnete planen Untersuchungsausschuss wegen MDR-Verträgen

Magdeburg/MZ - Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt planen einen Untersuchungsausschuss, in dem sie die Vergabe umstrittener Beraterverträge durch den MDR überprüfen wollen. Nach MZ-Informationen gibt es dazu bereits vertrauliche Absprachen unter den Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP und der oppositionellen Linken: Vor allem in der CDU wird derzeit an konkreten Fragestellungen für den geplanten U-Ausschuss gefeilt. Der Ausschuss soll nach MZ-Informationen in der zweiten Jahreshälfte seine Arbeit aufnehmen können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt kostenlos >> REGISTRIEREN<< und 7 Tage gratis lesen.