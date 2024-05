Züge des Betreibers Start sind bereits in Niedersachsen unterwegs. Im Dezember nimmt das Unternehmen den Verkehr auf 16 Linien in Sachsen-Anhalt auf.

Halle/MZ - Der Zugbetreiber Start, der im Dezember 16 Regionalbahnlinien in Sachsen-Anhalt, das sogenannte Dieselnetz, von Abellio übernehmen wird, will eine eigene Leitstelle in Halle aufbauen. Der Mietvertrag für Büroräume unweit des Hauptbahnhofs sei unterschriftsreif, sagte Markus Hoffmann, Standortleiter für Mitteldeutschland, am Donnerstag der MZ. Start, eine Tochter der Deutschen Bahn, betritt damit Neuland. Für seine Linien in anderen Teilen Deutschlands bedient sich das Unternehmen externer Dienstleister für die Organisation des täglichen Betriebs.