Magdeburg/MZ - An Sachsen-Anhalt Polizei-Fachhochschule in Aschersleben (Salzlandkreis) sind 90 Schusswaffen unauffindbar. Das geht aus einem internen Bericht von Hochschulrektor Thorsten Führing an das Landeskriminalamt (LKA) hervor, der der MZ vorliegt. Nach MZ-Recherchen sollen unter den verloren gegangenen Waffen zahlreiche schussfähige Exemplare sein – darunter Pistolen, Revolver und Schnellfeuergewehre. Das zeigen Unterlagen, die der MZ ebenfalls vorliegen. Der Bericht des Rektors datiert auf vergangenen Freitag.