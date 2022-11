„Konkurrenz war nicht gewollt“ - Die tragische Geschichte des Barkas 1000

Halle/Chemnitz/MZ - An seine letzte Fahrt im B 1000 kann sich Jürgen Rehm noch gut erinnern. Ende der 90er Jahre muss das gewesen sein, als der Konstrukteur die trägen 50 PS bei einem Oldtimertreffen über die Porsche-Teststrecke in Sachsen scheuchte. „Ehe der mal aus der Suppe kommt“, lacht Rehm heute. Der 82-Jährige darf das. Schließlich hat er selbst an der Entwicklung des DDR-Busses mitgearbeitet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.