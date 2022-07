2G dämpft Shoppinglust: Händler enttäuscht über viertes Adventswochenende

Viele Händler beklagen Umsatzeinbußen am letzten Wochenende vor Weihnachten. Einige Kunden sind genervt, andere vorsichtig. Worauf die Läden jetzt hoffen.

In vielen Geschäften müssen Kunden ihren Impfnachweis vorzeigen - das dämpft bei vielen die Lust zum Einkaufsbummel.

Halle/MZ - Sonst ist es die umsatzstärkste Zeit, doch in diesem Jahr ist das Weihnachtsgeschäft für viele stationäre Händler ein Debakel: Die Corona-Maßnahmen sorgen fürmassive Einbußen im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben des Handelsverbands (HDE) ging der Umsatz hier am letzten Wochenende vor Weihnachten um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorkrisenwinter zurück. Hauptgrund sind demnach die 2G-Maßnahmen und eine gedämpfte Kauflaune aufgrund der Pandemie. „Es ist eine herbe Enttäuschung“, sagte HDE-Landesgeschäftsführer Knut Bernsen der MZ.