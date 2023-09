Kein Thema schneidet bei der Familien-Umfrage der MZ so schlecht ab wie die medizinische Versorgung. Die Hauptkritik: zu wenig Personal. Vor allem auf dem Land sind die Praxen deswegen überlaufen. Und selbst Ärzte im Rentenalter müssen noch behandeln.

215 Jahre Erfahrung - warum drei Ärzte im Rentenalter noch immer Patienten in Görzig behandeln

Ärztemangel in Sachsen-Anhalt

Mit 69 Jahren behandelt Andreas Petri noch in seinen Praxen in Gröbzig und Görzig.

Von Julius LukasZum Team der Hausarztpraxis in Görzig (Kreis Anhalt-Bitterfeld) gehören drei Ärzte, die alle in Teilzeit arbeiten. „Ich bin 69, mein einer Kollege ist 67 und der andere 79 Jahre alt“, sagt Andreas Petri – einer vom Görzig-Trio. Die 700 Patienten, die die Praxis hat, werden von Medizinern im Rentenalter versorgt. „Natürlich würden wir das gerne ändern, doch für so eine Praxis findet man niemanden.“