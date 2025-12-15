Mit großen Summen fördert das Land die Sterilisation herrenloser Katzen – trotzdem wird das Problem nicht kleiner. Hilft nur noch eine landesweite Kastrationspflicht?

„Das Elend ist kaum zu ertragen“: Herrenlose und unkastrierte Katzen machen Tierschutzvereinen Sorgen.

Magdeburg/MZ - Die vor fünf Jahren begonnene Kampagne des Landes zur Kastration herrenloser Katzen zeigt offenbar nur wenig Wirkung. Der Landestierschutzbeauftragte Marco König schätzt die Zahl der Streuner aktuell auf 100.000 Tiere, wie eine Sprecherin des übergeordneten Agrarministeriums auf MZ-Anfrage sagte. Dieselbe Zahl hatte König bereits 2020 genannt, vor dem Beginn des Sterilisierungsprogramms.