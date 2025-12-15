Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel auf der L82 bei Wernigerode sind am Samstag zwei Kinder verletzt worden.

Wernigerode. - Zwei leicht verletzte Kinder und Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 11.15 Uhr am Ortseingang von Wernigerode ereignet hat.

Die Fahrer der drei beteiligten Fahrzeuge waren auf der L82 aus Richtung Silstedt kommend unterwegs, teilt ein Sprecher des Harzer Polizeireviers mit.

An der Ampel an der Halberstädter Straße hielten sowohl ein 57-Jähriger mit seinem Mazda als auch ein 37-Jähriger mit seinem Skoda. Dies bemerkte ein 84-jähriger Mann aus Wernigerode zu spät, und fuhr mit seinem Toyota auf den Skoda, der wiederum gegen den vor ihm haltenden Mazda geschoben worden ist, beschreibt der Polizeisprecher den Ablauf des Crashs.

Durch den Aufprall erlitten zwei Insassen des Skoda, ein 8-jähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge, leichte Verletzungen. Sie konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße.

Die eingesetzten Beamten des Revierkommissariats Wernigerode leiteten gegen den 84-jährigen Unfallverursacher ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.