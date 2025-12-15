In Halberstadt ist es in der Nacht zum Sonntag an einer Ampel zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer war dabei stark betrunken unterwegs.

Halberstadt. - Nach einem Auffahrunfall in Halberstadt ermittelt die Polizei gegen einen 41-jährigen Autofahrer wegen Straßenverkehrsgefährdung. In der Nacht zum Sonntag war eine 31-Jährige mit ihrem Pkw auf der Kühlinger Straße in Richtung Heinrich-Julius-Straße unterwegs und stoppte an einer roten Ampel, teilt die Polizei mit.

Das bemerkte der 41-Jährige, der mit seinem Daimler in der gleichen Richtung unterwegs war, zu spät und fuhr auf den VW auf, schildert ein Sprecher des Harzer Reviers den Unfallhergang. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-Jährigen fest.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille, heißt es dazu weiter. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobenentnahme, stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der bei dem Crash entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.