Ein 36-Jähriger, der in einem Zug rauchen wollte, wurde am Hauptbahnhof in Magdeburg festgenommen.

Magdeburg. - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei am Freitag durch Zufall ins Netz gegangen. Wie die Bundespolizei berichtet, war der Mann in einem Intercity-Express von Köln in Richtung Berlin aufgefallen, weil er dort rauchen wollte.

Die Weiterfahrt sei ihm durch den Zugbegleiter verwehrt worden. Im Hauptbahnhof Magdeburg habe ihn eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige per Haftbefehl gesuchte wurde, heißt es dazu weiter.

Festnahme in Magdeburg: Mann per Haftbefehl gesucht

Wegen des Erschleichens von Leistungen hatte ihn das Amtsgericht Frankfurt am Main im Juli 2025 zu einer Geldstrafe von 375 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 25 Tagen Haft verurteilt. Weder zahlte der Mann den Betrag vollständig, noch stellte er sich dem Strafantritt. Zudem war er untergetaucht.

Demnach sei einen Vollstreckungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen erlassen worden, so die Polizei weiter. Die Beamten nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räume der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 360 Euro konnte der Österreicher abermals nicht aufbringen. Er wurde deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.