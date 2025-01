Neues duales Studium in Magdeburg 1.400 Euro Gehalt schon im Lehramtsstudium: So kämpft Sachsen-Anhalt gegen den Personalmangel

Gegen den Personalmangel an Schulen will Sachsen-Anhalts Landesregierung neue Ausbildungsmodelle ausbauen: Studenten werden schon ab dem ersten Semester bezahlt, dafür verpflichten sie sich fünf Jahre in Sekundarschulen mit dünner Personaldecke.