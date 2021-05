Warum auch Tischler im Saalekreis vom Streit mit USA abhängig ist

Liederstädt/Merseburg - „Es geht derzeit nur in eine Richtung: nach oben“, beschreibt Tischler Hartmut Blödtner die Preisentwicklung für seine Materialien. Alles werde derzeit teurer, Schrauben, Farben, selbst für Beschläge müsse er 15 Prozent mehr auf den Tisch legen. Doch das ist nichts im Vergleich zur Entwicklung beim Holz. „Teilweise haben wir da plus 100 Prozent.“ Eine Verdopplung der Preise gegenüber dem Vorjahr. Tendenz steigend. „Wir kriegen von den Holzhändlern Angebote, die nur noch zwei Tage gelten. Früher waren es mindestens vier Wochen. Das ist hässlich für uns“, sagt der Liederstädter, der Landesinnungsmeister der Tischler ist.

Den Handwerkern fehlt angesichts der Preisdynamik die Planungssicherheit. Angebote, die sie heute machen, können in vier Wochen unrentabel sein. „Die Kosten bleiben meist bei uns hängen“, berichtet Blödtner, „denn wir haben die Verträge zu bestimmten Preisen gemacht, die müssen wir dann einhalten.“ Bei neuen Aufträgen bekommen aber auch die Bauherren die Kostensteigerungen zu spüren. Wer jetzt Fenster und Türen für ein Einfamilienhaus bestelle, zahle dafür 20 bis 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Versorgungslücken drohen

Die Preissteigerung nimmt sich dennoch fast bescheiden aus gegenüber dem, was auf dem Holzmarkt gerade passiert. „Ende April lagen die Preise noch 80 bis 100 Prozent über dem Vorjahresniveau, jetzt sind es 100 bis 150 Prozent“, berichtet ein Holzhändler aus der Region. „Mittlerweile müssen wir uns Kontingente sichern. Den Preis kriegen wir aber erst bei der Anlieferung.“ Auch die Lieferzeiten leiden. Statt früher zwei Tage, sei man jetzt bei sechs bis acht Wochen, in Extremfällen bei 16 bis 20. Das Lager sei fast leer, berichtet der Händler. „Mittlerweile ist es so, dass viele Firmen Kurzarbeit anmelden, obwohl sie volle Auftragsbücher haben, weil Material fehlt.“ Sein Betrieb konnte bisher noch alle Kunden beliefern, aber er hält es für denkbar, dass im Sommer nicht mehr genug Ware nachkommt.

Holz ist das neue Gold. (Foto: Carolin Eckenfels/DPA)

Da klingt es paradox, dass Holger Koth, wenn er könnte, wie er wöllte, weniger Holz produzieren würde, damit der Preis endlich steigt. Koth ist Leiter des Landesforstbetriebs Süd. Er ist also Lieferant des derzeit so heiß begehrten Rohstoffs und sagt: „Der Wald hat vom derzeitigen Preisanstieg nichts.“ Das liegt an den vergangenen drei Jahren. Erst kam der Sturm Friederike, dann Schädlinge und Trockenheit, die dafür sorgten, dass in den Forsten der Region viel Schadholz entstand. Der Preis brach ein, teilweise auf ein Niveau, so berichtet Koth, das nicht einmal mehr einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichte. „Mittlerweile können wir wieder kostendeckend arbeiten, aber wir sind immer noch erst bei der Hälfte des Preises von vor 2018.“

Doch warum profitieren die Rohstofflieferanten nicht vom Höhenflug des Holzpreises? Die Situation sei komplex, erklärt der Händler. Durch das Schadholz sei hier zu viel Holz auf dem Markt gewesen, der Preis eingebrochen. Größere Händler hätten nach neuen Märkten gesucht, um die Ware loszuwerden: „Sie waren froh das China das Schadholz genommen hat.“ Mittlerweile exportiert Deutschland aber nicht nur nach Fernost, sondern auch in die USA, wo nicht zuletzt durch das Zwei-Billionen-Dollar-Konjunkturprogramm des neuen Präsidenten Joe Biden die Nachfrage massiv gestiegen ist. Zudem verknappten Waldbrände und ein unter Donald Trump intensivierter Handelsstreit mit Kanada inklusive Strafzöllen das Angebot vom heimischen Kontinent. „Wir leben in der freien Marktwirtschaft. Solange deutsche Firmen im Ausland mehr Geld bekommen, werden sie dorthin verkaufen“, resümiert der Händler und betont, sie würden sich derzeit keine goldene Nase verdienen.

Export ist rentabler

Auch Koth vermutet: „Die Gewinne bleiben bei den Sägewerken und bei den Zwischenhändlern.“ Ähnlich wie bei Schlachtern werde auch in der Holzindustrie der Markt durch eine Handvoll großer Firmen bestimmt. „Die arbeiten in der Regel nach Quartalszahlen und verspüren wenig Verantwortung für den regionalen Markt oder ihre Rohstofflieferanten.“ Er und seine Kollegen in der Region seien jedoch zum Ernten des Holzes gezwungen, um weiteren Wertverfall durch Schädlinge zu vermeiden und weil Bäume gefällt werden müssten, die die Verkehrssicherheit auf Wegen gefährden: Das Holzangebot in Mitteldeutschland bleibe daher hoch.

Nur geht es eben jetzt oft in den Export – zum Leidwesen der Verbraucher und Handwerker wie Blödtner. „Es sind verrückte Zeiten“, fasst der die Situation zusammen. Eine Entspannung, da sind sich Rohstofflieferant und Händler einig, ist nicht in Sicht. Letzterer sagt: Man könne nur hoffen, dass Biden den Handelsstreit mit Kanada löse. „Auf Dauer wächst hier genug Holz, damit wir Deutschland versorgen können.“ Aber nicht noch die USA und China. (mz)