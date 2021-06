VW knallt in Nissan - Fahrer flüchtet - Frau muss in Klinik

Bad Dürrenberg - Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in Bad Dürrenberg zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW die Kalteneiserstraße in Richtung Promenade. In der Linkskurve kam der Mann, aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Nissan zusammen. Der Mann flüchtete anschließend vom Unfallort.

Die 63-jährige Nissan.Fahrerin wurde verletzt in ein Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die Straße musste für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. (mz)