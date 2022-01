Show mit Mross in Leuna doch nicht abgesagt

Leuna/MZ - Für Schlagerfans ging das neue Jahr nicht so gut los. Die „Immer wieder sonntags“-Show im Leunaer cCe, die für den 14. Januar auf dem Programm stand, wurde aufgrund der aktuellem Pandemielage ersatzlos abgesagt und gekaufte Karten hätten zurückgegeben werden können. Doch in diesem Fall hat sich das Blatt doch noch gewendet.

Mross kommt im Frühjahr

„Wir konnten einen Ersatztermin finden, bei dem nach aktuellem Stand auch alle angekündigten Künstler dabei sein werden. Denn auch sie freuen sich natürlich über jeden Auftritt vor Publikum“, erklärte Stephan Thomann von Thomann Management gegenüber der MZ. Es tue ihm leid, dass es etwas Verwirrung gegeben habe. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir einen guten Ersatztermin finden können. Deshalb hat sich das mit unserer Absage überschnitten.“

Der neue Termin für die Schlager-Show „Immer wieder sonntags“ ist der 31. März. Sie findet auch dann um 16 Uhr statt. Schlagerfans dürfen sich auf Stefan Mross, G.G. Anderson, Die Fetzig’n, Sängerin Anna-Carina Woitschack und Deutschlands beliebteste TV-Landfrau Frau Wäber freuen. Für die Show, die sonst in den Sommermonaten immer sonntags auf ARD ausgestrahlt wird, sind auch noch einige Karten erhältlich.

Lacheen mit Katrin Weber und Olaf Schubert

„Wir sind froh, dass die Show nicht gänzlich abgesagt wurde“, sagt Martin Halliger, Geschäftsführer des Kulturhauses in Leuna. „Wie es im Augenblick aussieht, können auch alle weiteren Veranstaltungen wie geplant stattfinden.“ Auf dem Programm stehen zum Beispiel für den 27. Februar „Aschenputtel - Das Musical“ mit dem Theater Liberi. Am 12. April steht die gefeierte Kabarettistin Katrin Weber mit ihrem Programm „Nicht zu fassen“ auf der Bühne des cCe. In ihrem neuen Solo-Programm erwarten die Zuschauer auch Kostproben aus Webers erster Solo-CD „Ich würd’ Dich gerne wieder siezen“, die von Tobias Künzel, einem der Köpfe der „Prinzen“, produziert wurde.

Bevor Katrin Weber dann nochmal in der Vorweihnachtszeit auftritt (4. Dezember), wollen aber auch „Feuerwehrmann Sam“ (29. Mai) und Comedian Olaf Schubert (21. September) die Bühne für sich haben. „Wir bitten allerdings unsere Besucher, sich immer kurz vor der jeweiligen Veranstaltung auf unserer Internetseite darüber zu informieren, ob es auch bei dem geplanten Termin bleibt“, sagt Halliger.

