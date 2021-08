Saalekreis setzt auf mobile Impfteams, auch bei Auffrischungen

Merseburg/MZ - Der Saalekreis will in den kommenden Tagen mit den Auffrischungsimpfungen in Pflegeheimen beginnen. Dies erklärte Gesundheitsamtsleiterin Annegret Muchow am Montag im Sozialausschuss des Kreistags. Es gehe darum, diese vulnerable Gruppe zu schützen. Die Impfungen in den Altenpflegeheimen sollen durch mobile Teams vorgenommen werden. Auch Menschen, die nicht in Heimen leben, aber über 80 Jahre alt sind, können sich laut Muchow nun ein drittes Mal impfen lassen, sofern die zweite Spritze mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Hierfür seien jedoch die Hausärzte zuständig. Die Gesundheitsamtsleiterin rechnet damit, dass demnächst auch Auffrischungsimpfungen in der Alterskategorie 60plus folgen werden. „Hierfür gibt es bisher aber noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission.“

Derweil steht ein konkretes Schließdatum für das zentrale Impfzentrum des Kreises in der Rischmühlenhalle fest. Das soll am 24. September letztmals öffnen, danach würde es zurückgebaut. Die Hauptlast der Impfungen liege dann bei den Hausärzten. Der Kreis will aber weiterhin mobile Teams einsetzen, um niederschwellige Angebote in den Gemeinden zu machen.

„In zwei, drei Wochen sieht das anders aus.“

Muchow appellierte derweil noch einmal an bisher Ungeimpfte von dem kostenlosen Immunisierungsangeboten Gebrauch zu machen. Zuletzt waren 92.291 Einwohner des Saalekreises vollständig geimpft. Das entspricht fast genau der Hälfte: „Es könnte besser sein“, kommentierte Muchow diese Zahl. Mit Blick auf den derzeit noch recht niedrigen Inzidenzwert im Kreis von 22,8 – am Dienstag gab es 17 Neuinfektionen –, erklärte die Gesundheitsamtschefin: Sie rechne damit, dass die Zahlen nach den Ferien wieder steigen. „In zwei, drei Wochen sieht das anders aus.“ Sie verwies auf Nordrhein-Westfalen, wo mittlerweile die Inzidenz teilweise wieder über 100 liegt.

Derzeit hält sich im Saalekreis die Zahl der schweren Verläufe in überschaubaren Grenzen. Am Montag wurden im Basedow-Klinikum zwei Patienten behandelt. Laut Muchow einer jung, einer alt, beide ungeimpft.