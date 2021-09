Polizei findet bei Durchsuchungen auch geklauten Anhänger der Feuerwehr

Bad Dürrenberg/Osterhausen/MZ - „Ein riesiges Dankeschön an unsere Polizeibeamten für die schnelle Ermittlungsarbeit.“ Diese Botschaft hat die Freiwillige Feuerwehr Osterhausen (Mansfeld-Südharz) am Mittwochnachmittag über das soziale Netzwerk Facebook versendet. Nachdem in der Nacht zu Montag ihr neuer Spieleanhänger mit großer Feuerwehr-Hüpfburg und weiterem Inventar vom Parkplatz an der Wehr gestohlen worden war, haben ihn Beamte am Mittwoch im Zuge von Durchsuchungen im rund 55 Kilometer entfernten Bad Dürrenberg im Saalekreis gefunden. Die Wehr konnte sich den Anhänger von dort wieder abholen.

In der Solestadt hat die Polizei am Mittwoch einen Durchsuchungsbeschluss in drei Objekten umgesetzt. Nach Angaben von Sebastian Schultzik, Sprecher des Polizeireviers Saalekreis, führten Ermittlungen von Kriminalbeamten aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis auf die Spur eines 36-jährigen Bad Dürrenbergers, welcher dringend tatverdächtig ist, in mehrere Diebstahlshandlungen verwickelt zu sein. Tatsächlich fanden die Ermittler große Mengen an entwendetem Werkzeug, Baumaterialien, den besagten gestohlenen Fahrzeuganhänger der Feuerwehr Osterhausen sowie ein zur Fahndung stehendes Quad.

Weiterhin, so Polizeisprecher Sebastian Schultzik, wurden zahlreiche hochwertige Möbel im Wert von mehreren tausend Euro aufgefunden, die ebenfalls Diebstahlshandlungen zugeordnet werden konnten. Außerdem stießen die Beamten in einem Objekt auf eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Materialien, die darauf hinweisen, dass diese verpackt und verkauft werden sollten. Wie der Polizeisprecher mitteilt, ist der 36-jährige Bad Dürrenberger festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe die Festnahme bestätigt. „Der Tatverdächtige wurde in eine Haftanstalt gebracht“, so Schultzik.

„Das Originalkennzeichen befand sich noch am Anhänger“

Wie konnte der vor Ort aufgefundene Anhänger der Freiwilligen Feuerwehr Osterhausen zugeordnet werden? „Das Originalkennzeichen befand sich noch am Anhänger, so dass die Polizei uns recht schnell als Eigentümer ermittelt hatte“, erklärt Wehrleiter Peter Götte. Mit großer Vorfreude hatten sich Kameraden gleich am Mittwoch auf den Weg nach Bad Dürrenberg gemacht, um den Spieleanhänger wieder in Empfang zu nehmen. Dieser samt Feuerwehr-Hüpfburg sei erst vor kurzem dank zahlreicher Sponsoren über den Förderverein der Feuerwehr angeschafft worden, berichtet Peter Götte. Der Wert: rund 10.000 Euro.

Die Vorfreude der Feuerwehrleute, den Anhänger wieder zu bekommen, wurde in Bad Dürrenberg aber etwas relativiert, denn er war nicht mehr vollständig. So fehlte die gesamte Beklebung und vor allem die Hüpfburg. „Ich hoffe ja“, so der Wehrleiter weiter, „dass der Dieb geständig ist und vielleicht noch mit der Sprache herausrückt, wo sich die Hüpfburg befindet.“

Nach MZ-Informationen waren am Mittwoch und Donnerstag noch eine Reihe weiterer Vertreter von Firmen und Behörden auf dem Bad Dürrenberger Grundstück, um von dort ihr Eigentum abzuholen.