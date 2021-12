Mehrere Personen nach Pkw-Unfall auf der L163 in Delitz am Berge verletzt

Bad Lauchstädt/MZ - Ein vollbesetzter PKW, der von der Landstraße 163 in die Dörstewitzer Straße in Delitz am Berge fuhr, geriet am 25.12.2021 ins Schleudern und überschlug sich links der Fahrbahn. Die Insassen konnten selbständig aus dem Fahrzeug kommen, vier von ihnen klagten über Schmerzen oder hatten einen Schock. Die Personen kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. Den Opel Zafira barg ein Abschleppdienst. Die Straße war am Unfallort zur Unfallaufnahme und Bergung für über eine Stunde gesperrt.