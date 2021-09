Mann flieht nach Frontalcrash zu Fuß - Frau  schwerst verletzt

Bennstedt/MZ - Auf einer Kreuzung der B80 in Höhe Bennstedt und Teutschenthal sind am Freitagabend gegen 19.47 Uhr zwei Autos frontal aufeinandergefahren.

Zur Unfallursache konnte die Polizei am Abend noch nichts sagen. Bei dem Aufprall sei jedoch eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie reanimiert werden musste. Sie und eine weitere verletzte Person wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Fahrer ergriff nach dem Unfall zu Fuß die Flucht. Nach ihm wurde noch gefahndet. Die Unfallstelle war beidseitig lange Zeit gesperrt.