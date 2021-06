Kirche St. Katharina zu Vesta wieder ein Ort für Feste und Konzerte

In Vesta gibt es für Touristen jetzt auch einen Blick in die Wolken.

Bad Dürrenberg - An der Kirche St. Katharina zu Vesta wurden seit Januar die Außenanlagen baulich aufgewertet, wie der Bad Dürrenberger Pfarrer Rüdiger Worbes berichtet. Die unebene Rasenfläche wurde begradigt. Es enstand ein gepflasterter Weg mit Fahrradanlehnbügeln, der Touristen zum Verweilen einladen soll. Auf einer neuen sandgebundenen Fläche stehen jetzt sechs Bänke, so dass bei Veranstaltungen ausreichend Platz für Gäste zur Verfügung steht.

Die Firma Garten- und Landschaftsbau Straube stellte eine Jägerhütte auf, damit auch bei schlechtem Wetter die Leute im Trockenen sitzen. Die Firma Gerner Elektromontagen Service installierte eine Stromversorgung, so ist diese Jägerhütte auch beleuchtet.

Den Höhepunkt für Ruhesuchende bildet im Gesamtensemble mit Sicherheit die aufgestellte Wellenliege mit Blick in die Wolken, die bis zu zwei Personen Platz bietet. Die Maßnahme wurde über Leader gefördert. Es war die Fortsetzung von einzelnen Sanierungsabschnitten. Denn schon im vergangenen Jahr wurde die Kirche saniert und eine rollstuhlgerechte Toilette im alten Pfarrhaus geschaffen.

So ist ein einladender Ort für Feste und Konzerte entstanden, der auch gleich genutzt wird. Die nächste musikalische Andacht findet am 3. Juli um 17 Uhr mit dem Kammerchor Corpus unter dem Motto „Geh aus mein Herz“ statt. Geistliche und weltliche Chormusik aus fünf Jahrhunderten erklingen. Am 4. September um 17 Uhr sind dann Ophelia Ariadne und Flo Hasenfuss zu Gast.

Sie bieten ihren Zuhörern eine musikalische Reise mit Klängen aus Folk und Jazz an. Anmeldungen für beide Veranstaltungen nimmt das Pfarramt unter der Telefonnummer 03462/8 03 00 entgegen, da die Plätze wegen der noch geltenden Abstandsregeln begrenzt sind. Pfarrer Worbes möchte die Kirchensanierung derweil weiterführen, die Glocke elektrifizieren und für sie eine neue Aufhängung installieren. (mz)