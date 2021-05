Inzidenzwert in der Region im freien Fall

Merseburg - Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut für den Saalekreis einen Inzidenzwert von 64,2 (Stand 0 Uhr) - gut 25 weniger als am Vortag - gemeldet, den zweiten Tag unter der 100er Marke. Dabei sind 21 Neuinfektionen zu verzeichnen. Insgesamt waren damit seit Beginn der Pandemie 9.821 Menschen im Saalekreis mit Corona infiziert. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt bei 314 Personen. (mz)