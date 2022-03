In Roßbach gestohlene Fahrzeuge wieder aufgefunden

Grosskorbetha/Rossbach/MZ - Zwei Lkw und ein Traktor, die Anfang des Jahres von einem Firmengrundstück in Roßbach entwendet wurden, sind in Großkorbetha wieder aufgetaucht. In einer drehbuchreifen Aktion erwischten Kriminalbeamte des Polizeireviers Saalekreis einen 43-jährigen Leunaer beim versuchten Verkauf des Diebesgutes.

Ein Zeugenhinweis brachte alles ins Rollen. Als eines der Fahrzeuge dem Hinweisgeber zum Kauf angeboten wurde, bekam der durch Recherchen heraus, dass es vermutlich gestohlen ist. Er informierte die Polizei. Die organisierte mit seiner Hilfe einen überwachten Scheinkauf.

Zur Besichtigung erschien der Hinweisgeber mit einer Kriminalbeamtin in Zivil. Nachdem sicher war, dass es sich um die gesuchten gestohlenen Fahrzeuge handelt, gaben sich die Beamtin und weitere Kriminalpolizisten, die sich um das Grundstück herum verdeckt postiert hatten, zu erkennen.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Dazu kam eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein, da der Leunaer mit einem Pkw erschienen war, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Während der Ermittlungen in diesem Fall gelang der Polizei noch ein weiterer Erfolg. In einer Garage in Bad Dürrenberg wurde ein Bootstrailer mit einem Motorboot gefunden, der am 18. Februar in Großlehna im Burgenlandkreis entwendet worden war. Ihn erhielt inzwischen der rechtmäßige Eigentümer zurück. In diesem Fall ist der 43-jährige Leunaer derzeit nicht tatverdächtig,