Hausbau trieb ihn in die Drogensucht

Halle (Saale)/Bad Dürrenberg - Mit dem Bau des Eigenheims habe es vor fünf Jahren angefangen. Nach der Arbeit sei er stets auf die Baustelle gefahren, wollte vorankommen. Um seine Produktivität zu steigern, griff er zu Drogen. „Das hat mich gepusht.“ Der Konsum wurde zur Regelmäßigkeit, später zur Sucht. So erklärte sich ein Bad Dürrenberger, der sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Halle verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 1986 Geborenen Drogenbesitz sowie bewaffnetes Drogenhandel vor.

Der Angeklagte soll demnach im August des vergangenen Jahres an verschiedenen Stellen in seiner Wohnung, im Keller sowie der Werkstatt rund 61 Gramm Methamphetamin und etwa ein Gramm Kokain aufbewahrt haben. Mehrere Messer, zwei Schlagstöcke und eine Machete soll er ebenfalls verwahrt haben. In seinem Auto hatte er laut Anklage zudem Marihuana gelagert. Außerdem soll er Methamphetamin sowie ein weiteres Messer an seinem Körper getragen haben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft habe der Bad Dürrenberger zwar einen Teil der Betäubungsmittel zum Eigenbedarf genutzt, den Rest aber gewinnbringend weiterverkaufen wollen. Zur Absicherung seiner Geschäfte habe er die Waffen in unmittelbarer Nähe zu den Drogen aufbewahrt. Auch eine Überwachungskamera soll dazu gedient haben.

Bad Dürrenberger gestand von Anfang an

Der Bad Dürrenberger gestand von Anfang an, die Drogen besessen und auch weiterverkauft zu haben - ausschließlich in seinem Freundeskreis, wie er in der Gerichtsverhandlung betonte. Nachdem er in die Drogensucht abgerutscht war, habe er das Geld gebraucht, um sich weiterhin seine Rauschmittel leisten zu können. „Drogenkonsum ist eine kostspielige Sache. Deshalb habe ich angefangen, größere Mengen zu kaufen und Deals mit Freunden abzuschließen.“ Denn in größeren Mengen seien die Drogen günstiger. Zunächst habe er den Stoff zum Einkaufspreis weitergegeben, später schlug er etwas drauf.

So lief es, bis es schließlich zur Durchsuchung und Verhaftung kam. „Ich war selbst geschockt, dass ich im Gefängnis war“, sagte der Angeklagte über seine Untersuchungshaft. Seitdem habe er keine Drogen mehr genommen oder verkauft. „Ich habe meine Familie enttäuscht. Ich möchte nicht wieder in so eine Situation kommen.“ Er habe sich auch in Betreuung einer Psychologin begeben.

Messer und Schlagstöcke in Kombination mit den Drogen

Während der Bad Dürrenberger diesen Teil der Anklage zugibt, streitet er ab, dass die vorgefundenen Waffen dazu dienten, seine Verkaufsgeschäfte abzusichern. Die Messer, die in der Werkstatt gefunden wurden, habe er für handwerkliche Zwecke vorgesehen. Andere Waffen habe er zu Verteidigungszwecken besessen, da es einen Einbruch in sein Haus gegeben habe. Deshalb habe er auch die Überwachungskamera installiert. Ein Polizeibeamter, der als Zeuge aussagte, erklärte, die vorgefundenen Messer und Schlagstöcke in Kombination mit den Drogen und der Überwachungskamera seien typische Indizien für bewaffneten Drogenhandel. Der Zeuge beschrieb den Angeklagten aber auch als kooperativ. Er habe bei der Vernehmung zudem sehr betroffen gewirkt.

Am kommenden Montag wird in dem Fall weiter verhandelt. Eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren droht, sollte es zu einer Verurteilung kommen. (mz)