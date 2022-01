Merseburg - Unbekannte Täter haben am Dienstag, 4. Januar, an der Haltestelle „Hölle“ in Merseburg einen Fahrkartenautomaten aufgesprengt. Die Täter, so berichtet die Polizei, gelangten jedoch, nach bisherigen Erkenntnissen, nicht an ihre erhoffte Beute. Der entstandene Schaden an dem Automaten wird dennoch auf rund 13.000 Euro geschätzt.