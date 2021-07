DRK aus dem Saalekreis entsendet Helfer ins Katastrophengebiet

Querfurt/MZ/rob - Die ersten Helfer aus dem Saalekreis sind in das Katastrophengebiet im Westen Deutschlands ausgerückt. Wie Thomas Schöneburg, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Merseburg-Querfurt, mitteilte, sei am Sonntagmorgen ein Krankentransportwagen des Sanitätszuges nach Rheinland-Pfalz abgereist: „Ziel war zunächst der eingerichtete Bereitstellungsraum am Nürburgring.“ Dort seien die drei Ehrenamtlichen sowie ein weiterer Krankentransportwagen des DRK Halle am Sonntagmittag eingetroffen.

„Wir sind damit ein Teil des Hilfeleistungsersuchen ‚Nr. 9‘ aus Rheinland-Pfalz. Dieses umfasst fünf Rettungs- und 20 Krankentransportwagen für die sanitätsdienstliche Absicherung der vor Ort tätigen Einsatzeinheiten“, erläuterte Schöneburg. Geplant sei, dass die Helfer aus dem Saalekreis zunächst bis Freitag im Katastrophengebiet bleiben.

Bisher noch nicht abgerufen wurden die bereitstehenden Kräfte der Feuerwehr. Auch hierbei würde es sich um Kräfte des Katastrophenschutzes handeln, die sich aus verschiedenen Wehren rekrutierten. Der Saalekreis hatte auf eine Abfrage des Landes nach einer Anfrage von Rheinland-Pfalz seine Hilfsbereitschaft signalisiert. Bisher wurde diese noch nicht in Anspruch genommen.