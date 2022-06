Das sind die wichtigsten Probleme für den künftigen Bürgermeister von Bad Dürrenberg

Die Solestadt wählt am 13. März einen neuen Stadtchef. Der hat vor allem die Landesgartenschau vor der Brust. Doch Bad Dürrenberg bietet noch weitere Baustellen, die gelöst werden müssen.

Bad Dürrenberg/MZ - Überraschend ist aus der Bürgermeisterwahl in Bad Dürrenberg doch noch ein Zweikampf geworden. Neben Amtsinhaber Christoph Schulze (CDU) steht am 13. März der Einzelbewerber Marcel Funke auf dem Stimmzettel. Doch egal, wen die Bürger der Solestadt zu ihrem künftigen Bürgermeister wählen, einige Herausforderungen, die dieser in den kommenden sieben Jahren zu bewältigen hat, zeichnen sich bereits ab. Die wichtigsten im Überblick: