Das Leben in der Chemiestadt Leuna ist Thema des Projekts „Bruchlandvogel“

Leuna/MZ - Anja Franke lebt in Leipzig und ist Studentin an der Hochschule Merseburg. Auf dem Weg in die Domstand fährt sie stets an Leunas Chemiestandort vorbei. „Das sieht schon sehr eindrücklich aus“, findet sie. Aber wie lebt es sich eigentlich in der Chemiestadt und was wünschen sich die Einwohner für die Zukunft? Das wollten Anja Franke und ihre Kommilitonin Hannah Maneck, die aus Halle stammt, gern wissen. „Wir haben uns mit der Geschichte von Leuna beschäftigt und dachten, dass wir bestimmt wahnsinnig reichhaltige Geschichten dort vorfinden können.“ Deshalb starteten die beiden freischaffenden Künstlerinnen im vergangenen Jahr ein Theaterprojekt, das sie „Bruchlandvogel“ nannten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<