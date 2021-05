Corona-Maßnahmen im Tischtennis: Im Saalekreis fehlt eine klare Linie

Euphorisch wirkt Klaus Ködel nicht. Dabei hat das Mitglied vom Tischtennissportverein 1990 Merseburg eigentlich Grund dazu: Der Landesligist aus dem Saalekreis konnte bei der aktuellen Auflage des Tischtennis-Intercups das Finale der Trostrunde erreicht - am heutigen Samstag soll es ausgetragen werden.

Schon vor vielen Jahren haben die Merseburger den speziellen Cup für sich entdeckt. In größeren zeitlichen Abständen gibt es die jeweiligen Runden zumeist, wodurch die Termine kaum mit den Punktspielen der Teilnehmer kollidieren.

Doch das wirklich Besondere am Intercup ist, dass neben reinen Freizeitsportlern auch Profis antreten. In der Vergangenheit konnten sich oft Teams aus der ersten Bundesliga in die Siegerliste des internationalen Wettbewerbs eintragen. Das sportliche Gefälle ist bemerkenswert.

Tischtennis-Intercup in Merseburg: Profis treten mit Freizeitsportlern an

Auch die Amateure aus Merseburg geraten da relativ schnell an ihre Grenzen. „Dafür gibt es für die unterklassigen Teilnehmer eben noch die Trostrunde“, sagt Ködel. In deren Rahmen waren die Sachsen-Anhalter bei vergangenen Austragungen unter anderem in Polen, Belgien oder auch Österreich zu Gast. Freundschaften konnten durch den Sport geknüpft werden.

Doch die enorme Reichweite des Intercups stellt bei der aktuellen Auflage ein Problem dar. Die Pandemie hat dazu geführt, dass sowohl das Halbfinale des TSV 1990 Merseburg als auch das des Endspielgegners Hundsmühler TV abgesagt werden mussten.

Die Merseburger hätten eigentlich gegen ein italienisches Team antreten sollen. Der TSV wollte sich im Semifinale mit einer Mannschaft aus Frankreich duellieren. Beide Vergleiche waren wegen Covid-19 dann nicht möglich. Die deutschen Starter kamen also kampflos weiter, was Ködel nicht unbedingt als Vorteil wertet.

Tischrennis-Länderspiel in Merseburg abgesagt

Um den Sport insgesamt macht sich das Urgestein in Sachsen-Anhalts Tischtennisszene derzeit große Sorgen. Vor allem der Umgang mit der aktuellen Situation hierzulande sei beunruhigend. Die Infektionszahlen erreichen täglich Rekordwerte, sind mittlerweile im fünfstelligen Bereich - und damit um ein Vielfaches höher als im März, als bekanntlich in den meisten Sportarten und Ligen die Serien abgebrochen wurden.

„Wir haben damals schon unser für November geplantes Länderspiel in Merseburg abgesagt“, erwähnt Ködel, dessen Verein traditionell Spiele der nationalen Auswahl um die Stars Timo Boll sowie Dimitrii Ovtscharov in die Domstadt holt - echte Highlights, die sich Tischtennisfans im Kalender dick ankreuzen.

„Doch das muss auch immer gut vorbereitet werden und uns hat im Frühjahr die Planungssicherheit gefehlt“, bringt Ködel den Grund für die Absage zur Sprache. Traurigerweise könnte man in dem Punkt auch schon von weiser Voraussicht sprechen. Denn nach Erfolgen in der Pandemiebekämpfung in den Sommermonaten rückt der Wetterwechsel das Virus jetzt wieder verstärkt in den Mittelpunkt.

Corona-Gefahr: Doppel sind im Profi-Tischtennis nicht erlaubt

Ködel befürchtet, dass sich das auch negativ auf den ganz normalen Punktspielbetrieb des Landesligisten auswirken könnte. „Wir achten bei Heimspielen deshalb sehr stark auf die Einhaltung von Hygieneregeln.“

Und in dem Zusammenhang sind die bei Punktspielen oft spannenden Vergleiche im Doppel mittlerweile ins Zwielicht geraten. Die erhöhen nicht nur aus Ködels Sicht das Ansteckungsrisiko, weil der vorgegebene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

„Der Deutsche Tischtennis-Bund gibt vor, dass in der Bundesliga derzeit keine Doppel gespielt werden“, betont das TSV-Mitglied. Auch der Landesverband hat das für den gesamten Spielbetrieb auf Landesebene übernommen. Hier werden laut Vorstandsmitglied Andreas Fricke ebenfalls keine Doppel gespielt.

Tischtennis im Saalekreis: Staffeln entscheiden selbst über Vorgehen

Anders verhält es sich allerdings im unterklassigen Sport. Auf Kreisebene wurde zumindest die Möglichkeit eingeräumt, bei Punktspielen auch Duelle im Doppel durchzuführen. Fricke zufolge haben sich etwa im Saalekreis drei von fünf Staffeln dafür entschieden. „In Wittenberg und in Anhalt Bitterfeld werden auch Doppel gespielt.“

Grundvoraussetzung für die Entscheidung war, dass die Infektionszahlen in den jeweiligen Gebieten die zulässigen Grenzwerte nicht überschritten. Und die Entscheidung pro Doppel musste von allen Vereinen innerhalb des jeweiligen Punktspielbetriebs ausnahmslos mitgetragen werden.

Im Burgenlandkreis war das anscheinend nicht der Fall. Hier wird die derzeit umstrittene Tischtennisvariante in der aktuellen Serie nicht gespielt. „Dass die Doppel gespielt werden gilt erstmal für die Hinrunden“, erwähnt Fricke. Das heißt, dass voraussichtlich mit Beginn des neuen Kalenderjahres - dann starten die Rückrunden - neu entschieden werden kann.

Aus Vorsicht vor Risikogruppen: TSV 1990 Merseburg verzichtet auf Doppel

Der TSV 1990 Merseburg hat sich laut Klaus Ködel von vorn herein gegen die Spiele im Doppel ausgesprochen. Auch das relativ große Altersspektrum im Tischtennis spielt dabei wohl eine Rolle. Zum Teil stehen Spieler aus unterschiedlichen Generationen gemeinsam an der Platte - und Jüngere verspüren bekanntlich teilweise kaum Symptome oder gar keine. Ältere haben dagegen ein erhöhtes Risiko, dass die Erkrankungen schwerwiegende Folgen mit sich bringt. Deshalb sei Vorsicht geboten.

Klaus Ködel hofft, dass die Saison überhaupt komplett gespielt werden kann. Dafür müsse eben das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten werden. Auch wenn der TSV Merseburg am heutigen Samstag in Niedersachsen gegen den Hundsmühler TV um den Intercup-Sieg in der Trostrunde spielt, werden die Gedanken sicher auch das eine oder andere Mal in diese Richtung gehen. (mz)