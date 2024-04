So hoch wie die Flammen schlugen 2022 im Harz auch die Emotionen. In Folge eines Großbrands unterhalb des Brockens gab es Streit um die richtigen Konsequenzen. Mittlerweile ist in der Brandprävention viel passiert - und die hitzigen Gemüter haben sich abgekühlt.

Schierke/MZ. - Das Wetter passt nicht zum Thema. Kein bisschen. Im Harz plätschert Schneeregen vom Himmel. Dabei soll es doch um Waldbrandschutz gehen. Doch lodernde Bäume sind angesichts der vom matschigen Nass geknickten Grasbüschel gerade ganz weit weg. „Prävention muss halt frühzeitig stattfinden“, meint Gerd Zender. Der Staatssekretär in Sachsen-Anhalts Forstministerium ist zum Ortstermin in den Nationalpark Harz gereist. Eingeladen hat dessen Leiter Roland Pietsch. Denn der will zeigen, was sich beim Schutz der Wälder gegen die Flammen getan hat. Und das ist einiges.

Brand wird zu Beschleuniger

Also rein in das Reservat. Von Schierke geht es einen Schotterweg nach oben. Dass der Nationalpark mit Bränden so seine Erfahrungen hat, sieht man nach wenigen hundert Metern. Verkohlte Baumleichen am Wegesrand. „Seit ich Leiter des Nationalparks bin, habe ich schon einige Brände mitgemacht“, meint Pietsch, der 2021 ins Amt kam. Das wohl bedeutendste Feuer der vergangenen Jahre erlebte das Reservat im September 2022, als es am Königsberg unterhalb des Brockens brannte. „Ich habe zwei Wochen fast durchgängig im Nationalpark verbracht“, erinnert sich Pietsch.

Nationalparkchef Roland Pietsch (links) erlärte Staatssekretär Gerd Zender vor der Kulisse abgestorbener Fichten die Präventionsmaßnahmen. (Foto: Julius Lukas)

Der Königsberg-Brand ist es auch, der zum Beschleuniger für die Präventionsmaßnahmen im Nationalpark wurde. Hunderte Einsatzkräfte, zehn Hubschrauber und Löschflugzeuge aus Italien waren damals im Einsatz. Drei Millionen Euro kostete der Kampf gegen die Flammen. Begleitet wurde das Inferno von einer hitzigen Debatte, in der sogar das Ende des Nationalparks im Raum stand.

Zoff um Waldbrandschutz

Feuerwehr, Landkreis sowie Sachsen-Anhalts Forstministerium kritisierten damals, dass im Reservat kein Totholz beräumt wird. Die abgestorbenen Baumteile seien dafür verantwortlich, dass das Feuer sich schnell ausbreiten konnte. Zudem wurden bemängelt, dass ausgebaute Wege fehlten, was den Löscheinsatz erschwerte. Der Nationalpark verteidigte sich. Die Natur solle sich unbeeinflusst vom Menschen entwickeln, weswegen beim Totholz nicht eingegriffen werde. Vor allem diese Beharrlichkeit brachte Sven Schulze (CDU) zur Weißglut. „Im Zweifel ist der Nationalpark in Frage zu stellen“, drohte Sachsen-Anhalts Forstminister seinerzeit im Landtag.

Mit solchen angelegten Schneisen sollen Feuer aufgehalten werden. (Foto: Julius Lukas)

Die erhitzen Gemüter sind mittlerweile zu kühlen Köpfen geworden - nicht nur wegen des Schnees von oben. „Die Zusammenarbeit ist gut, alle ziehen an einem Strang“, betont Staatssekretär Zender beim Vor-Ort-Termin. Es gebe nun gemeinsame Übungen mit allen Akteuren, um die Abläufe zu trainieren, erklärt Roland Pietsch: „Es hat sich damals hochgeschaukelt, aber entscheidend ist, dass wir aus dem Streit gelernt haben“.

Nach dem Großbrand war Geld da

Der Lernprozess hat einige Brandschutz-Neuerungen im Nationalpark hervorgebracht – auch, wie Pietsch sagt, weil nach dem Großbrand das Land das Geld dafür bereitstellte. So gibt es nun an Brücken Vorrichtungen, mit denen der unter ihnen fließende Bach gestaut werden kann. Das Wasser könne im Brandfall von der Feuerwehr genutzt werden. Auch wurden Schneisen angelegt, manche sind 20 Meter breit. Dort steht kein Baum mehr, um möglichen Feuern kein Futter zur Ausbreitung zu geben. Zudem werde nun bei der Ertüchtigung von Fahrwegen darauf geachtet, dass diese auch für größere Fahrzeuge tauglich sind. Und: Es gibt eine digitale Karte, die etwa den Zustand aller Wege anzeigt und auch die Füllstände von Wasserdepots.

Die Brandsensoren funktionieren mit Solarstrom und somit autark. Sie brauchen allerdings für Meldungen ein Mobilfunknetz, was es im Nationalpark nicht überall gibt. (Foto: Julius Lukas)

Ein solches Depot wurde auch am Hang des Königsbergs angelegt – dort, wo es 2022 so heftig brannte. Die Stelle ist abgelegen, der Fahrweg steil. Schwieriges Terrain für Feuerwehrautos. Löschwasser dorthin zu bringen, war bisher nur mit speziellen Wagen der Harzer Schmalspurbahn (HSB) möglich. Nun allerdings wurde am Ende des Fahrwegs, direkt an der HSB-Strecke, ein großes Löschwasserkissen platziert. „Das fasst 100.000 Liter“, erklärt Pietsch. Zwei dieser Kissen, die wie ein luftgefülltes Trampolin aussehen, seien bereits im Nationalpark vorhanden; ein weiteres soll folgen. „Die schnelle Verfügbarkeit von Wasser gibt uns einen Zeitvorteil, der im Ernstfall viel wert ist“, sagt Pietsch. Diesen Zeitvorteil könnten auch die neun Brandsensoren bieten, die eine Firma im Nationalpark testet. Mit ihnen sollen Feuer schon in der Entstehungsphase entdeckt werden.

Zum Schluss will Roland Pietsch unbedingt noch eine Stelle zeigen. Es geht ins Ilsetal zu einem Hang, den 2007 der Orkan Kyrill leer fegte. Nun, 17 Jahre später, wachsen Eschen, Weiden und Lärchen darauf. „Die Birken sind hier bereits zwölf Meter hoch“, sagt Pietsch. Die Natur erhole sich. „Da kann man doch schon fast wieder von einem Wald sprechen.“