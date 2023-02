Vor 65 Jahren begann die DDR mit der Bauplanung für ihr erstes Atomkraftwerk. Bis heute steht das KKW Rheinsberg am Stechlinsee in Theodor Fontanes geliebter Mark Brandenburg. Der Abriss läuft seit 1990 − und er wird noch Jahre dauern.

Rheinsberg/MZ - Der größte Teil der Last ist fort. Vom strahlenden Erbe der DDR sind bloß noch ein paar wenige Reste übrig, Krümel verglichen mit dem, was hier vor 30 Jahren stand. Gelegen auf einer schmalen Landbrücke zwischen Großem Stechlin und Nehmitzsee, ist das Kernkraftwerk Rheinsberg heute nur noch eine leere Hülle, die an eine Zeit erinnert, die nur sehr langsam vergeht.