Magdeburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden geöffnet haben.

In Sachsen-Anhalt gab und gibt es dieses Jahr in mehreren Städten Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag. Besonders in der Weihnachtszeit finden viele verkaufsoffene Sonntage statt. In welchen Städten Sachsen-Anhalts kann 2024 an Sonntagen noch geshoppt werden?

Weihnachtszeit bringt verkaufsoffene Sonntage in Magdeburg

In Magdeburg wird es in diesem Jahr im Rahmen des Weihnachtsmarktes noch drei verkaufsoffene Sonntage geben. Am 1. Dezember (1. Advent), 15. Dezember (3. Advent) und 29. Dezember haben die Geschäfte im Bereich der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr aufgeöffnet.

Geschäfte in Halle (Saale) öffnen während des Lichterfestes

Dieses Jahr fanden in Halle schon am 17. März im Rahmen des Ostermarktes, am 8. September zum Neustadtfest und am 29. September zum Salzfest verkaufsoffene Sonntage statt.

Drei weitere sollen noch folgen: zuerst am 3. November anlässlich des Lichterfestes – und dann zwei weitere während des Weihnachtsmarktes am 1. Dezember (1. Advent) und 15. Dezember (3. Advent). Die Geschäfte haben dann jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Geshoppt werden kann in Läden in der Innenstadt.

Weißenfels und seine verkaufsoffenen Sonntage zur Weihnachtszeit

2024 fand bisher ein verkaufsoffener Sonntag in Weißenfels statt. Geschäfte in der Innenstadt öffneten ihre Türen anlässlich des Ostermarktes am 24. März.

Für das Jahr 2024 sind noch zwei weitere verkaufsoffene Sonntage in Weißenfels geplant: zum einen am 1. Dezember (1. Advent) zur Höfischen Weihnacht, zum anderen am 15. Dezember (3. Advent) zur Marienweihnacht.

Bernburg bietet weitere Einkaufsmöglichkeiten im Advent

In diesem Jahr fand bislang ein verkaufsoffener Sonntag in Bernburg im Rahmen des 54. Stadt- und Rosenfestes am 2. Juni statt. Mit den Terminen am 8. Dezember (2. Advent) und 22. Dezember (4. Advent) sind noch zwei weitere verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt in diesem Jahr vorgesehen.

Bereits jetzt stehen auch schon drei verkaufsoffene Sonntage für 2025 fest, der erste am 1. Juni, zwei weitere dann am 7. Dezember und am 21. Dezember 2025.

Verkaufsoffener Sonntag in Bitterfeld-Wolfen am letzten Tag des Weihnachtsmarktes

2024 gab es schon zwei verkaufsoffene Sonntage in Bitterfeld-Wolfen: am 26. Mai im Rahmen des Street-Food-Festivals und am 30. Juni zur 800 Jahre Feier Bitterfelds. Ein weiterer ist noch für den 8. Dezember (2. Advent) zum Bitterfelder Weihnachtsmarkt geplant.

Im kommenden Jahr werden zum Bitterfelder Stadtfest und Weihnachtsmarkt ebenfalls verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Die Termine stehen noch aus, wie ein Stadtsprecher mitteilt.

Verkaufsoffener Sonntag am zweiten Advent in Zeitz: Das sind die Öffnungszeiten

In Zeitz fanden in diesem schon drei verkaufsoffene Sonntage statt: am 24. März anlässlich des Kreativmarktes, am 2. Juni zum Sommerfest und 6. Oktober im Rahmen des Zeitzer Zuckerfestes.

Ein weiterer soll in diesem Jahr in der Stadt an der Weißen Elster noch folgen: am 8. Dezember (2. Advent) zum Kreativmarkt und Adventsmarkt. Dann werden die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Aschersleben öffnet an drei Sonntagen im Advent

Bislang gab es einen verkaufsoffenen Sonntag in Aschersleben im Jahr 2024, nämlich am 29. September, veranstaltet durch die Kaufmannsgilde. Es sollen in diesem Jahr noch drei weitere Termine folgen: am 8. Dezember (2. Advent), 15. Dezember (3. Advent) und 22. Dezember (4. Advent).

Verkaufsoffener Sonntag in Köthen 2024

2024 gab es noch keinen verkaufsoffenen Sonntag in Köthen. Für den Rest des Jahres ist auch keiner mehr geplant, wie eine Stadtsprecherin erklärt.

Eisleben lädt zum mittelalterlichen Luthers Geburtstag ein

Am 16. Juni konnten die Bürger in Eisleben den bisher einzigen verkaufsoffenen Sonntag in der Lutherstadt erleben.

Der nächste folgt im Rahmen des Mittelalterspektakels "Luthers Geburtstag" am 10. November. Anlässlich des Weihnachtsmarktes stehen in diesem Jahr an drei weitere Termine am 8. Dezember (2. Advent), 15. Dezember (3. Advent) und 22. Dezember (4. Advent).

Wernigerodes Geschäfte öffnen an vier Sonn- und Feiertagen im Herbst und Winter

Wie im vergangenen Jahr finden in Wernigerode sechs verkaufsoffene Sonntage statt. Den Anfang machten das Rathausfest am 13. Juni und die Neustadter Weintage am 7. Juli.

Die nächsten beiden Termine folgen im Rahmen des Schokoladenfestes "ChocolArt" am 31. Oktober und am 3. November. Danach stehen am 1. Dezember (1. Advent) und 15. Dezember (3. Advent) anlässlich des Weihnachtsmarktes zwei weitere Termine an, an denen die Geschäfte ihre Türen öffnen dürfen.

Sangerhausen feiert den Advent mit verkaufsoffenen Sonntagen

Bislang gab es im Jahr 2024 zwei verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen: Am 24. März zum Frühlingserwachen und zum Kobermännchenfest am 1. September.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 27. Oktober zum Oktoberfest geplant. Für den 8. Dezember (2. Advent) ist ein weiterer Einkaufs-Sonntag im Rahmen eines Adventslichterfestes mit Weihnachtsmarkt vorgesehen.

Schon jetzt stehen zwei Termine für 2025 fest. Am 11. Mai zum Frühlingserwachen und 7. September zum Kobermännchenfest, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.

Verkaufsoffene Sonntage und Gewerkschaften

Verkaufsoffene Sonntage sind immer wieder ein Streitthema für Gewerkschaften. Torsten Furgol vom Verdi-Landesbezirk Sachsen-Anhalt teilte auf Nachfrage mit: "Sonntagsöffnungen sind weder geeignet, Innenstädte zu beleben, noch um andere Verluste zu regenerieren. Auch stellt man hiermit keine 'Wettbewerbsgleichheit' zum Onlinehandel her."