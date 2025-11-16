Im ältesten Kaffeehaus Deutschlands kommen nicht nur Torten-Fans auf ihre Kosten – sondern auch Freunde der klassischen Küche. Das Repertoire reicht von französischer Zwiebelsuppe bis zum sächsischen Sauerbraten.

Wie es sich im Leipziger „Zum Coffe Baum“ speisen lässt

Leipzig/MZ - Auch zur frühen Abendstunde ist an diesem gewöhnlichen Wochentag schon ordentlich etwas los im Leipziger Kaffeehaus und Restaurant „Zum Arabischen Coffe Baum“, das heute gemeinhin kurz „Zum Coffe Baum“ genannt wird. Die Betriebsamkeit hat natürlich auch damit zu tun, dass in diesem Haus nicht nur zu Mittag und Abend gespeist wird – sondern auch zur „Tortenzeit“.