Wurzen/AFP - Unbekannte haben von einem Fahnenmast vor der Stadtverwaltung im sächsischen Wurzen eine Regenbogenfahne gestohlen und sie anschließend verbrannt. Sie durchschnitten dafür in der Nacht zum Sonntag das Stahlseil des Masts, wie die Polizei in Leipzig am Montagabend mitteilte.

Der Sachschaden wurde auf rund tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bereits vor zwei Jahren gab es in Wurzen einen vergleichbaren Vorfall.

Auch damals stahlen Unbekannte von einem Fahnenmast vor der Stadtverwaltung eine zum internationalen Tag gegen Homosexuellenfeindlichkeit gehisste Regenbogenfahne und beschädigten den Mast.