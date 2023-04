Schwarzarbeit in Leipzig? Über 100 Einsatzkräfte: Zoll überprüft sächsisches Baugewerbe

Im Rahmen einer bundesweiten Kontrolle überprüfen Beamtinnen und Beamte des Zolls an diesem Dienstag Baustellen in Sachsen. Allein im Bereich Dresden und Leipzig waren am Morgen mehr als 100 Mitarbeitende im Einsatz.