Ein 35-jähriger Mann hat am Wochenende in einer Leipziger S-Bahn eine Zugbegleiterin so heftig attackiert, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter ist der Polizei seit längerem bekannt.

Leipzig/MZ - In einer Leipziger S-Bahn ist es am Samstag zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen. Ein 35-jähriger Fahrgast schlug einer Zugbegleiterin mit einem Gegenstand so heftig in den Bauch, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus musste.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 18.40 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Wurzen. Als die Zugbegleiterin den Mann ansprach, griff er sie unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand an.

Die Bundespolizei konnte den Mann wenig später am S-Bahnhof Leipzig-Stötteritz festnehmen. Bei dem Täter handelt es sich demnach um einen Deutschen, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.