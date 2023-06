Die nächste Landtagswahl in Sachsen soll am 1. September 2024 stattfinden. Auf diesen Termin habe sich das Kabinett verständigt.

Nächste Landtagswahl in Sachsen findet am 1. September 2024 statt

Markkleeberg/DPA - Die nächste Landtagswahl in Sachsen soll am 1. September 2024 stattfinden. Auf diesen Termin habe sich das Kabinett verständigt, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber nach einer auswärtigen Sitzung der Landesregierung am Dienstag in Markkleeberg bei Leipzig.

Damit werden die Menschen in Sachsen nächstes Jahr zweimal zu den Wahlurnen gerufen. Am 9. Juni 2024 sind die Kommunal- und Europawahlen geplant. Das Präsidium des Landtags muss das Datum der Landtagswahl laut Schreiber allerdings noch bestätigen.